Sırrı Süreyya Önder hakkında tahliye kararı
Anayasa Mahkemesi’nin, HDP eski Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in tutukluluğuna ilişkin verdiği ’Hak ihlali’ kararının ardından İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi HDP eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in tahliyesine karar verdi.
Anayasa Mahkemesi’nin, HDP eski Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in tutukluluğuna ilişkin verdiği ’Hak ihlali’ kararının ardından İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi HDP eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in tahliyesine karar verdi.
Anayasa Mahkemesi, 10 aydır Kandıra 1 Nolu F tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP eski Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için hak ihlaline uğradığına ilişkin karar vermişti. Anayasa Mahkemesi’nin kararının ardından, Önder’in avukatları tahliyeye ilişkin İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ne dilekçe verdi.
Avukatların dilekçe vermelerinin ardından mahkeme heyeti, cumhuriyet savcısınca mütalaa istedi. Savcının mütalaa sunmasının ardından mahkeme heyeti, ‘Terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan tutuklu bulunan Önder’in infazının durdurulmasına ve tahliye edilmesine karar verdi.
Olayın geçmişi
HDP eski Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında 2013 yılı Nevruz’undaki konuşmaları nedeniyle dava açılmıştı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamada Önder’e ‘Terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Kararın onanmasının ardından Önder tutuklanarak, 6 Aralık 2018’de Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi’ne gönderilmişti.
(İrem Demir/İHA)
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