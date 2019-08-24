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Sisam adasına kaçmaya çalışan düzensiz göçmenleri sahil güvenlik helikopteri yakaladı
Kuşadası’na bağlı Davutlar’da yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışırken sahil güvenlik helikopteri tarafından tespit edilen 11’i çocuk, 8’i kadın toplam 29 düzensiz göçmen yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi’nde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik helikopteri Saat: 04.13 sıralarında Davutlar açıklarından Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmaya çalışan hareket halinde lastik bir bot tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki yabancı uyruklu 29 düzensiz göçmen yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alınan düzensiz göçmenler, il göçmen bürosuna teslim edildi.
Asayiş 24.08.2019, 14:49
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