Son Dakika
160 kamyon toprak çıktı, araçlar hala meydana çıkmadı
Erdek’teki orman yangını söndürüldü
"Çocuğun dokunulmazlığı dini, ahlaki ve hukuki anlamda kırmızı çizgimizdir”
Sivas Kongresi’nin 100. yılında Atatürk’ün Sivas’a gelişi canlandırıldı
Taşıdığı camlar üzerine devrilince ağır yaralandı
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten güvenli bölge açıklaması
Volkan Demirel jübile yapacak
17. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Şişli’de silahlı kavga: 1 yaralı
Boğulma tehlikesi geçirdi, duran kalbi 2 saat sonra çalıştırıldı

Şişli’de silahlı kavga: 1 yaralı

Şişli’de bir şahıs, tartıştığı kişiyi sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu. Yaralı hastaneye kaldırıldı.

Asayiş 02.09.2019, 20:17
Şişli’de silahlı kavga: 1 yaralı
banner63

Şişli’de bir şahıs, tartıştığı kişiyi sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu. Yaralı hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Şişli Paşa Mahallesi Ortanca Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, bir pastanenin önündeki iki şahıs henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile şahıslardan biri, diğerini kurşun yağmuruna tuttu. Silah seslerini duyan ve yerde silahla yaralanan kişiyi gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis tarafından gözaltına alınan silahlı şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay yerine intikal eden olay yeri inceleme ekipleri de yerdeki boş kovanlar üzerinde inceleme yaptı.Olayla ilgili inceleme

başlatıldı.

(Davut Has/İHA)
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@