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Sivasspor, Başakşehir maçına hazır
Demir Grup Sivasspor, 2019-2020 Süper Lig’in 4. hafta maçında Medipol Başakşehir ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Asayiş 13.09.2019, 12:25 13.09.2019, 12:39
Demir Grup Sivasspor, 2019-2020 Süper Lig’in 4. hafta maçında Medipol Başakşehir ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri’nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından üç grup halinde 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışmaları yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maçla hazırlıklarını tamamladı.
Yiğidolar bugün öğleden sonra havayolu ile İstanbul’a giderek kampa girecek. Medipol Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor arasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda yarın saat 17.00’de oynanacak mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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