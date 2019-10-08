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Sivas’ta cezaevi nakil aracı devrildi: 10 yaralı
Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde cezaevi nakil aracı kaza yaptı, 5’i asker, 5’i mahkum olmak üzere 10 kişi yaralandı.
Asayiş 08.10.2019, 09:24
Edinilen bilgiye göre, Tokat’tan hareket eden ve Sivas istikametine giden 60 HU 328 plakalı cezaevi nakil aracı, saat 06.00 sularında Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Ilıca Göleti mevkisinde devrildi. Araçta bulunan 5 asker ve 5 mahkum olmak üzere 10 kişi yaralandı. Yaralılar Yıldızeli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Ayakta tedavi gören yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.(Onur Erden – Veysel Korkmaz/İHA)
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