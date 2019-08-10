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Sivas’ta feci kaza: 4 yaralı

Kurban Bayramı tatili için Hollanda’dan memleketleri Sivas’a gelen gurbetçiler kaza yaptı 4 kişi yaralandı

Asayiş 10.08.2019, 17:16
Sivas’ta feci kaza: 4 yaralı

Kurban Bayramı tatili için Hollanda’dan memleketleri Sivas’a gelen gurbetçiler kaza yaptı 4 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas-Ankara karayolu Hayranlı köyü yakınlarında meydana geldi. B.P idaresindeki JV- 182- S plakalı otomobil Hayranlı köyü yakınlarına geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Devrilen otomobil ters döndü. Otomobil içerisinde bulunan B.P, T.P, F.P ve S.A yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

(İHA)
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