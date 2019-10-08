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Sivas'ta mahkumları taşıyan araç devrildi

Kazada 5 asker ile 4 mahkum yaralandı.

Asayiş 08.10.2019, 09:45 08.10.2019, 11:02
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SİVAS (AA) - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde mahkumları taşıyan aracın devrilmesi sonucu 5 asker ve 4 mahkum yaralandı.

Tokat'tan Mardin, Elazığ ve Diyarbakır'a mahkum sevki için yola çıkan M.K. idaresindeki 60 HU 328 plakalı cezaevi nakil aracı, Sivas-Tokat kara yolu Ilıca Göleti mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, 5 askeri personel ile 4 mahkum yaralandı.

Ambulanslarla Sivas'taki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#kaza #mahkum #sivas
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