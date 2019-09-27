Sivas’ta samanlık yangını

Sivas’ın Suşehri ilçesinde meydana gelen samanlık yanında 6 römork dolusu saman yandı.

Edinilen bilgiye göre yangın Suşehri ilçesi Kemalpaşa Mahallesinde bulunan Veli Bıldırcın’a ait samanlıkta meydana geldi. Çıkan yangında 6 römork dolusu saman yandı. Suşehri Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)