Sivas’ta trafik kazası: 2 ölü, 6 ağır yaralı

Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında, Şanlıurfa’da katıldıkları düğünden dönen aynı araçta bulunan iki aileden biri bebek 2 kişi öldü, 6 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde, Şarkışla ilçesini Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine bağlayan yolda meydana geldi. 16 BLA 93 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç dereye uçtu. İlk belirlemelere göre otomobildeki 6 aylık Umut Emre Umuç ve Hakan Umuç (36) olay yerinde hayatlarını kaybetti. Araçta bulunan; H.D. (34), S.E.D. (3) , Y.K.U. (7), Y.S.U. (9), A.U. (32) ismi tespit edilemeyen bir kişi ağır yaralandı. Yaralılar Sivas’taki hastanelere kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi. Kazazedelerden yetişkinlerin Kars’ın Sarıkamış ilçesinde sağlık çalışanı oldukları ve Şanlıurfa’da katıldıkları bir düğünün dönüş yolunda oldukları ileri sürüldü. Kazara yerinde çevreye saçılan düğün fotoğrafları dikkat çekti. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

(İHA)