Son Dakika
Altındağ Belediyesi'nden "Alzheimer" Konferansı...
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 3 PKK'lı öldürüldü
3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları 23 Eylül 2019
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'nin IMF ile görüşmesine tepki
TÜBİTAK koruma alacak
Kara yollarında durum 23 Eylül 2019
Sivas'ta otomobil devrildi: 2 ölü, 6 yaralı
Şırnak'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9 oldu
IMF heyetinin CHP ve İYİ Parti ile gizli görüşmesine tepki

Sivas’ta trafik kazası: 2 ölü, 6 ağır yaralı

Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında, Şanlıurfa’da katıldıkları düğünden dönen aynı araçta bulunan iki aileden biri bebek 2 kişi öldü, 6 kişi ağır yaralandı.

Asayiş 23.09.2019, 09:28 23.09.2019, 09:41
Sivas’ta trafik kazası: 2 ölü, 6 ağır yaralı

Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında, Şanlıurfa’da katıldıkları düğünden dönen aynı araçta bulunan iki aileden biri bebek 2 kişi öldü, 6 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde, Şarkışla ilçesini Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine bağlayan yolda meydana geldi. 16 BLA 93 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç dereye uçtu. İlk belirlemelere göre otomobildeki 6 aylık Umut Emre Umuç ve Hakan Umuç (36) olay yerinde hayatlarını kaybetti. Araçta bulunan; H.D. (34), S.E.D. (3) , Y.K.U. (7), Y.S.U. (9), A.U. (32) ismi tespit edilemeyen bir kişi ağır yaralandı. Yaralılar Sivas’taki hastanelere kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi. Kazazedelerden yetişkinlerin Kars’ın Sarıkamış ilçesinde sağlık çalışanı oldukları ve Şanlıurfa’da katıldıkları bir düğünün dönüş yolunda oldukları ileri sürüldü. Kazara yerinde çevreye saçılan düğün fotoğrafları dikkat çekti. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#asayiş #trafik kazası #sivas
Yorumlar (0)
10°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 24 Eylül 2019
İmsak 05:07
Güneş 06:30
Öğle 12:46
İkindi 16:10
Akşam 18:51
Yatsı 20:10
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Çaykur Rizespor 5 8
7. Galatasaray 5 8
8. Malatyaspor 5 7
9. Trabzonspor 5 6
10. Konyaspor 5 6
11. Beşiktaş 5 5
12. Başakşehir 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 5 11
2. Real Madrid 5 11
3. Granada 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Sevilla 5 10
6. Atletico Madrid 5 10
7. Villarreal 5 8
8. Barcelona 5 7
9. Levante 5 7
10. Osasuna 5 7
11. Getafe 5 6
12. Valencia 5 5
13. Deportivo Alaves 5 5
14. Real Betis 5 5
15. Real Valladolid 5 5
16. Celta de Vigo 5 5
17. Mallorca 5 4
18. Espanyol 5 4
19. Eibar 5 2
20. Leganés 5 1

Gelişmelerden Haberdar Olun

@