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Sivas’taki trafik kazasında ölü sayısı 5’e yükseldi

Sivas’ta geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa’daki düğünden dönerken biri bebek 4 kişinin öldüğü, 4 kişinin de ağır yaralandığı kazada bir kişi daha hayatını kaybetti.

Asayiş 25.09.2019, 23:59
Sivas’taki trafik kazasında ölü sayısı 5’e yükseldi

Sivas’ta geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa’daki düğünden dönerken biri bebek 4 kişinin öldüğü, 4 kişinin de ağır yaralandığı kazada bir kişi daha hayatını kaybetti.

Kaza, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Şarkışla ilçesini Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine bağlayan yolda meydana gelmişti. 16 BLA 93 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçmuştu. Kazada otomobildeki 6 aylık Umut Emre Umuç ve Hakan Umuç (36) olay yerinde hayatlarını kaybederken, Hicran Dalga (34), S.E.D. (3), Yusuf Kenan Umuç (7), Yusuf Selim Umuç (9), A.U. (32) ve ismi tespit edilemeyen bir kişi ağır yaralanmıştı. Sivas’taki hastanelere kaldırılan yaralılardan Yusuf Kenan Umuç ve Yusuf Selim Umuç’ta tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Hastanede tedavi gören yaralılardan Hicran Dalga da hayatını kaybetti. Ölü sayısı böylece 5’e yükselirken, baba, 3 oğlu ve kız kardeşinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

(İHA)
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