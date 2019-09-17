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Sızıntı mahalleyi sokağa döktü. AFAD ve polis alarma geçti

Bursa’da bir temizlik şirketinin hurdacının foseptiğinden aldığı atığı mahallenin rögarına boşaltması ve tepkimeyle bunun sokağa yayılması vatandaşları isyan ettirdi. Kötü bir koku da mahalleyi kaplayınca polis olay yerini karantina altına aldı. AFAD ekiplerinin numune aldığı olayda, çevrede bulunan bazı vatandaşlar evlerinden tahliye edildi.

Asayiş 17.09.2019, 12:27 17.09.2019, 14:08
Sızıntı mahalleyi sokağa döktü. AFAD ve polis alarma geçti

Bursa’da bir temizlik şirketinin hurdacının foseptiğinden aldığı atığı mahallenin rögarına boşaltması ve tepkimeyle bunun sokağa yayılması vatandaşları isyan ettirdi. Kötü bir koku da mahalleyi kaplayınca polis olay yerini karantina altına aldı. AFAD ekiplerinin numune aldığı olayda, çevrede bulunan bazı vatandaşlar evlerinden tahliye edildi.

Olay merkez Osmangazi İlçesi Geçit mahallesi 541. Sokakta dün gece meydana geldi. Alınan bilgiye göre, özel bir temizlik şirketinin vidanjörü gece saatlerinde bir hurdacıdan aldığı atığı sokak ortasında bulunan rögar kapaklarının içine döktü. Atıklar tepkime yaptı rögar taşıp, atık mahalleye yayıldı. O esnada olayı gören ve kokuyu fark eden vatandaşlar polis ve AFAD ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sürücü B.Ö.’yü gözaltına aldı. AFAD ekipleri dökülen kimyasaldan bir örnek alıp laboratuvara götürdü. Kokuya dayanamayan mahalleli ise sokağa çıktı.

Atığı hurdacıdan alıp buraya döktüğünü söyleyen şoför, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, temizlik şirketine ise para cezası kesildi. Olay yerine gelen temizlik ekipleri rögar kapaklarında bulunan kimyasalı temizledi. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Mahalle sakinlerinden Hidayet Bolat, “Buraya gelip rögar kapaklarını açarak ellerinde bulunan kimyasalları buraya dökerken rögar taşmış. Mahalleyi hem pislik hem değişik kötü bir koku bastı. Evlerimize koku gelince halk olarak dışarı çıktık. Güvenlik güçlerine haber verdik. Polis olay yerine gelen yolu keserek karantinaya aldı. Biz ve bazı komşularımız kokudan evlerimizi boşalttık” dedi.

(İHA)

#AFAD ve polis alarma geçti #Sızıntı mahalleyi sokağa döktü
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