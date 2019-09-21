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Sokak ortasında silahlı saldırı güvenlik kamerasında

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 2 kişinin aracından inen gencin 2 kişinin silahlı saldırısına uğradığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş 21.09.2019, 23:24 21.09.2019, 23:43
Sokak ortasında silahlı saldırı güvenlik kamerasında
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 2 kişinin aracından inen gencin 2 kişinin silahlı saldırısına uğradığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Gebze Hacı Halil Mahallesi İsmetpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimlikleri tespit edilemeyen 2 kişi, otomobilinden inen Mete Y. İsimli vatandaşın yanına yaklaşarak, ateş açmaya başladı. Bacağına isabet eden kurşunlarla yaralanan Mete Y. sürünerek aracının arkasına saklanırken, şahıslar yaralı vatandaşın yere düşürdüğü telefonu fırlatarak kırdı. Şahıslar daha sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan Mete Y., Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesinin olduğu öğrenilen Mete Y. Daha sonra Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaçan şahısları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, o anlar caddede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

(Hakan Öztürk/İHA)

#sokak ortasında silahlı saldırı #gebze #Kocaeli
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