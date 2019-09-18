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Söke’de Maden Tırı Alev Alev Yandı
Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Avşar Mahallesi’nde maden ocağına nakliye yapan tır alev alev yandı.
Asayiş 18.09.2019, 00:01 18.09.2019, 00:12
Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Avşar Mahallesi’nde maden ocağına nakliye yapan tır alev alev yandı.
Edinilen bilgiye göre; madene taşımacılık yapan şoför M. Emin A. tırı yol kenarına park etti. Bir süre sonra tırın ön tarafından alevler yükselmeye başladı. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında alevler yükselirken, ateş yol kenarında bulunan otlara da sıçradı. Vatandaşlar hemen itfaiyeye haber verdi.
Mahalle sakinleri bir süre panik yaşarken, yangın olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiye ekiplerince söndürüldü. Yanan tırda büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği öğrenildi.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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