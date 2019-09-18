Son Dakika
GÜNDEM ÖZETİ / 18 Eylül 2019
Söke’de Maden Tırı Alev Alev Yandı
Ardahan’da ölüm kavşağı tehlike saçıyor
Şampiyonlar Ligi’nde grup maçları başladı
Elif Su için soruşturma iznini bekliyorlar
Dağlık alanda kaybolan İngiliz turist ekipleri alarma geçirdi
Usta ile operatörün kavgası cinayetle bitti
İzmir’de 92 düzensiz göçmen yakalandı
Kaymakamdan dehşet olayla ilgili açıklama
Suud Arabistan, petrol arzının normale döndüğünü açıkladı

Söke’de Maden Tırı Alev Alev Yandı

Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Avşar Mahallesi’nde maden ocağına nakliye yapan tır alev alev yandı.

Asayiş 18.09.2019, 00:01 18.09.2019, 00:12
Söke’de Maden Tırı Alev Alev Yandı
banner63

Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Avşar Mahallesi’nde maden ocağına nakliye yapan tır alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre; madene taşımacılık yapan şoför M. Emin A. tırı yol kenarına park etti. Bir süre sonra tırın ön tarafından alevler yükselmeye başladı. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında alevler yükselirken, ateş yol kenarında bulunan otlara da sıçradı. Vatandaşlar hemen itfaiyeye haber verdi.

Mahalle sakinleri bir süre panik yaşarken, yangın olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiye ekiplerince söndürüldü. Yanan tırda büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#alev alev #tır #Söke #aydın
Yorumlar (0)
14°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 18 Eylül 2019
İmsak 04:59
Güneş 06:24
Öğle 12:48
İkindi 16:18
Akşam 19:03
Yatsı 20:22
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Çaykur Rizespor 4 8
3. Fenerbahçe 4 7
4. Denizlispor 4 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 4 6
10. Sivasspor 4 5
11. Antalyaspor 4 5
12. Ankaragücü 4 5
13. Beşiktaş 4 4
14. Başakşehir 4 4
15. Kayserispor 4 2
16. Göztepe 4 2
17. Gençlerbirliği 4 1
18. Kasımpaşa 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Bursaspor 4 9
3. Hatayspor 4 8
4. Fatih Karagümrük 4 8
5. Keçiörengücü 4 8
6. Altay 4 7
7. Akhisar Bld.Spor 4 7
8. Adana Demirspor 4 6
9. Balıkesirspor 4 6
10. İstanbulspor 4 5
11. Adanaspor 4 5
12. Altınordu 4 4
13. Erzurum BB 4 4
14. Osmanlıspor 4 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 4 1
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 5 10
3. Tottenham 5 8
4. M. United 5 8
5. Leicester City 5 8
6. Chelsea 5 8
7. Arsenal 5 8
8. West Ham 5 8
9. Bournemouth 5 7
10. Southampton 5 7
11. Everton 5 7
12. Crystal Palace 5 7
13. Norwich City 5 6
14. Burnley 5 5
15. Sheffield United 5 5
16. Brighton 5 5
17. Aston Villa 5 4
18. Newcastle 5 4
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 5 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Real Madrid 4 8
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Barcelona 4 7
6. Granada 4 7
7. Real Sociedad 4 7
8. Levante 4 6
9. Osasuna 4 6
10. Villarreal 4 5
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Valladolid 4 5
13. Valencia 4 4
14. Mallorca 4 4
15. Real Betis 4 4
16. Celta de Vigo 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 4 1
20. Leganés 4 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@