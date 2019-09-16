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Son Dakika: Tunceli'de bir terörist etkisiz hale getirildi
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Son Dakika: Tunceli'de bir terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen ortak operasyonda, bir terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Asayiş 16.09.2019, 08:37 Emir Yılmaz
Son Dakika: Tunceli'de bir terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de bir terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Tunceli'de bir teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tunceli kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen ortak operasyonda, bir terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede iç güvenlik operasyonları devam ediyor.

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#tunceli #bir terörist etkisiz hale getirildi #emniyet jandarma operasyon
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