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Sorumsuz işçilerin attığı demir parça küçük çocuğu ağır yaraladı
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir binanın dış cephe yalıtımı için kurulan iskeleden atılan demir parça, 11 yaşındaki çocuğun başına isabet etti. Ağır yaralanan talihsiz çocuk, hastanede tedavi altına alındı.
Asayiş 15.09.2019, 11:54
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir binanın dış cephe yalıtımı için kurulan iskeleden atılan demir parça, 11 yaşındaki çocuğun başına isabet etti. Ağır yaralanan talihsiz çocuk, hastanede tedavi altına alındı.
Yakınları, iskelede herhangi bir güvenlik önlemi alınmadığını ve sökülen parçaların da gelişigüzel atılması sonucu çocuğun yaralandığını belirterek, sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.(Hasan Gündüz/İHA)
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