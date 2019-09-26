Sosyal medyada ‘köprü’ provokasyonu yapanlarla ilgili inceleme başlatıldı
İstanbul’da yaşanan Silivri merkezli 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne ilişkin sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ile ilgili inceleme başlatıldı.
Asayiş 26.09.2019, 23:10
İstanbul’da yaşanan Silivri merkezli 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne ilişkin sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ile ilgili inceleme başlatıldı.
Twitter’dan yayılan fotoğraf üzerine İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekiplerce, köprünün zarar gördüğü dedikodularını yayanlara yönelik çalışma başlatıldığı öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medya üzerinden yayılan dedikodu üzerine çok sert tepki göstererek “Az önce sosyal medyada baktım bir kadın bir tweet atmış. Bu tweet de ’Köprüleri kullanmayın, köprünün halatları koptu’ Böyle densizlik yapanlar da var. Böyle bir şey söz konusu değil" ifadelerini kullanmıştı.(İHA)
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