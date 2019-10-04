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Sosyal medyada terör propagandasına gözaltı

Samsun'da sosyal medya hesabından FETÖ propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddia edilen kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Asayiş 04.10.2019, 15:49 04.10.2019, 16:22
Sosyal medyada terör propagandasına gözaltı

SAMSUN (AA) - Samsun'da FETÖ propagandası yaptığı ileri sürülen kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda, sosyal medya hesabından FETÖ propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddia edilen T.D, gözaltına alındı.

İl Sağlık Müdürlüğünden emekli olduğu öğrenilen şüpheli, emniyete götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Cumhurbaşkanına hakaret #FETÖPDY #samsun #sosyal medya hesabı #Terörle Mücadele Şubesi
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