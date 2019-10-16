Sosyal medyadan terör propagandasına 2 tutuklama

- Sulh Pınarı Harekatı'na ait paylaşımlarında terör propagandası yaptıkları öne sürülen 2 şahıs nezaretine alındı

KOCAELİ Anadolu Ajansı - Kocaeli'de, Türkiye'nin güney hududunda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye sulh ve huzur getirmek amacıyla başlatılan "BarışPınarı" Harekatı'na ait sosyal medya paylaşımlarında terör örgütü propagandası yaptıkları ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı'na ait sosyal medyadaki paylaşımlarında terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 2 zanlı hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkardı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tertip edilen işlemlerde sonrası F.Ö. ve S.B, nezaretine alındı.

Sağlık işlemleri tamamlananşüphelilerin emniyetteki süreci sürüyor.