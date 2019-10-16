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Sosyal medyadan terör propagandasına 2 tutuklama

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda şüpheliler F.Ö. ve S.B, gözaltına alındı.

Asayiş 16.10.2019, 17:58 16.10.2019, 19:50 Emir Yılmaz
Sosyal medyadan terör propagandasına 2 tutuklama

Sosyal medyadan terör propagandasına 2 tutuklama

- Sulh Pınarı Harekatı'na ait paylaşımlarında terör propagandası yaptıkları öne sürülen 2 şahıs nezaretine alındı

KOCAELİ Anadolu Ajansı - Kocaeli'de, Türkiye'nin güney hududunda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye sulh ve huzur getirmek amacıyla başlatılan "BarışPınarı" Harekatı'na ait sosyal medya paylaşımlarında terör örgütü propagandası yaptıkları ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı'na ait sosyal medyadaki paylaşımlarında terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 2 zanlı hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkardı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tertip edilen işlemlerde sonrası F.Ö. ve S.B, nezaretine alındı. 

Sağlık işlemleri tamamlananşüphelilerin emniyetteki süreci sürüyor.

Sosyal medyadan terör propagandasına 2 tutuklama

#Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü #barışpınarı #terör propagandası #sosyal medya #Kocaeli
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