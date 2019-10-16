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Sosyal medyadan terör propagandasına 2 tutuklama
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda şüpheliler F.Ö. ve S.B, gözaltına alındı.
Asayiş 16.10.2019, 17:58 16.10.2019, 19:50 Emir Yılmaz
Sosyal medyadan terör propagandasına 2 tutuklama
- Sulh Pınarı Harekatı'na ait paylaşımlarında terör propagandası yaptıkları öne sürülen 2 şahıs nezaretine alındı
KOCAELİ Anadolu Ajansı - Kocaeli'de, Türkiye'nin güney hududunda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye sulh ve huzur getirmek amacıyla başlatılan "BarışPınarı" Harekatı'na ait sosyal medya paylaşımlarında terör örgütü propagandası yaptıkları ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tertip edilen işlemlerde sonrası F.Ö. ve S.B, nezaretine alındı.
Sağlık işlemleri tamamlananşüphelilerin emniyetteki süreci sürüyor.
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