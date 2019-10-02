Su borusu bomba gibi patladı, ortalık savaş alanına döndü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde içme suyu hattı patladı. Patlama sonucunda bazı evlerin bahçelerini ve bodrum katlarını su bastı.

Ortakent Mahallesi Kargı Caddesi üzerinde bulunan içme suyu isale hattındakipatladı. DSİ ait olannun patlamasıyla birlikte bazı evleri bodrum katlarını ve bahçeleri su bastı. Evlerin bodrum katlarındaki ve bahçelerdeki suları Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Muski ve Bodrum Belediye ekipleri bölgede onarım çalışması başlattı.

(İHA)