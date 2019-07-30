Su damacanaları yola döküldü, kazalar art arda geldi
TEM otoyolunda su damacanası yüklü tır viraja hızlı girince bidonlar yola savruldu. Bidonlardan kaçan bazı araçlar bariyerlere çarparken, damacanalara çarpan bazı araçlar ise damacanaların üzerinde yüz metre sürüklenerek durabildi.
TEM otoyolunda su damacanası yüklü tır viraja hızlı girince bidonlar yola savruldu. Bidonlardan kaçan bazı araçlar bariyerlere çarparken, damacanalara çarpan bazı araçlar ise damacanaların üzerinde yüz metre sürüklenerek durabildi.
“SU BİDONLARININ ÜZERİNDE YÜZ METRE SÜRÜKLENEREK DURABİLDİK”
Aracıyla yüz metre su bidonlarının üzerinde savrulduğunu ifade eden Alev Yazırlıoğlu, “Su yüklü tır çok hızlı bir şekilde viraja girdi. Tırın içerisinde kontrolsüz şekilde taşınan su bidonları yola savruldu. Önümde ilerleyen kadının aracının üzerine doğru geldi bidonlar. Hanımefendi aracını bariyerlere sürünce ben de araba ile bariyerlerin arasında kaldım. Bu arada arabanın altına su bidonları geldi. Biz de su bidonlarının üzerinde yüz metre sürüklenerek durabildik” diye konuştu.(İHA)
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