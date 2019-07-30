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Su damacanaları yola döküldü, kazalar art arda geldi

TEM otoyolunda su damacanası yüklü tır viraja hızlı girince bidonlar yola savruldu. Bidonlardan kaçan bazı araçlar bariyerlere çarparken, damacanalara çarpan bazı araçlar ise damacanaların üzerinde yüz metre sürüklenerek durabildi.

Asayiş 30.07.2019, 10:25
Su damacanaları yola döküldü, kazalar art arda geldi

TEM otoyolunda su damacanası yüklü tır viraja hızlı girince bidonlar yola savruldu. Bidonlardan kaçan bazı araçlar bariyerlere çarparken, damacanalara çarpan bazı araçlar ise damacanaların üzerinde yüz metre sürüklenerek durabildi.

Kaza, saat 08.00 sıralarında TEM otoyolu Ankara istikameti Kemerburgaz ayrımı mevki’inde meydana geldi. İddiaya göre, viraja hızlı giren su damacanası yüklü tırdan yola damacanalar savruldu. Bu sırada tırın arkasından seyir eden diğer araç sürücüleri damacanalara çarpmamak için manevra yaparak bariyerlere çarptı. Damacanalara çarpan bazı araç sürücüleri ise, damacanaların üzerinde yüz metre sürüklenerek durabildi. 6 aracın hasar gördüğü kazada yaralı bulunmazken, trafik Ankara istikametinde durma noktasına geldi. Ekiplerin yolu temizleme çalışmaları devam ediyor.

“SU BİDONLARININ ÜZERİNDE YÜZ METRE SÜRÜKLENEREK DURABİLDİK”

Aracıyla yüz metre su bidonlarının üzerinde savrulduğunu ifade eden Alev Yazırlıoğlu, “Su yüklü tır çok hızlı bir şekilde viraja girdi. Tırın içerisinde kontrolsüz şekilde taşınan su bidonları yola savruldu. Önümde ilerleyen kadının aracının üzerine doğru geldi bidonlar. Hanımefendi aracını bariyerlere sürünce ben de araba ile bariyerlerin arasında kaldım. Bu arada arabanın altına su bidonları geldi. Biz de su bidonlarının üzerinde yüz metre sürüklenerek durabildik” diye konuştu.

(İHA)
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