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Sulama kanalına düşen 16 yaşındaki genç boğuldu
Osmaniye merkeze bağlı Cevdetiye beldesi yakınlarında sulama kanalından kovayla su almaya çalışırken dengesini kaybedip düşen 16 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.
Asayiş 30.09.2019, 23:13 30.09.2019, 23:16
Osmaniye merkeze bağlı Cevdetiye beldesi yakınlarında sulama kanalından kovayla su almaya çalışırken dengesini kaybedip düşen 16 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.
(Selçuk Şavran - İbrahim İmat/İHA)
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