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Sultanbeyli’de feci kaza
Sultanbeyli’de seyir halindeki bir kamyonun yanından geçmek isteyen motosikletli iki kişi kamyonun altında kaldı. Motosikletli 2 kişi kamyonun altında ezilerek hayatını kaybetti.
Asayiş 21.08.2019, 20:57
Sultanbeyli’de seyir halindeki bir kamyonun yanından geçmek isteyen motosikletli iki kişi kamyonun altında kaldı. Motosikletli 2 kişi kamyonun altında ezilerek hayatını kaybetti.
Olay yerine gelen polis ekipleri kamyon sürücüsü M.T.’yi gözaltına alırken kamyon incelenmek üzere Yediemin Otoparkı’na çekildi. Olay yerinde hayatını kaybeden şahısların cenazeleri Sultanbeyli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.(Zeki İpek/İHA)
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