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Sultanbeyli’de inşaatta göçük
Sultanbeyli Battal Gazi Mahallesi’nde bir inşaat çalışması sırasında göçük meydana geldi. Belden aşağısı göçük altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Asayiş 01.10.2019, 15:12
Olay, Sultanbeyli Battal Gazi Mahallesi’nde bugün saat 14.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, inşaat çalışması sırasında göçük meydana geldi. Bir işçinin belden aşağısı göçük altında kaldı. İşçiyi kurtarmak için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İşçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.(İzzet Aydın/İHA)
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