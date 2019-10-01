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Sultanbeyli’de toprak kayması: 1 işçi yaralandı
Sultanbeyli’de bir inşaatın temel kazısı sırasında meydana gelen göçükte 1 işçi hafif yaralandı.
Asayiş 01.10.2019, 16:11 01.10.2019, 16:19
Sultanbeyli’de bir inşaatın temel kazısı sırasında meydana gelen göçükte 1 işçi hafif yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Battalgazi Mahallesi’nde saat 14.15 sıralarında meydana gelen olayda, bir inşaattaki hafriyat çalışması sırasında toprak kayması yaşandı. Olay yerinde bulunan bir işçinin bacakları toprak altında kaldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede işçiyi kurtardı. Ayakta tedavi gören işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
(İzzet Aydın/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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