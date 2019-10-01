Son Dakika
Otogaza 27 kuruş zam
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bir gece ansızın gelebiliriz”
Hisarcıklıoğlu: "Karadeniz-Akdeniz yolu Ordu’yu Orta Doğu’ya bağlayacak”
"Türkiye kendi sınırlarını aşan bir umudun ve insanlık davasının adıdır"
Vatandaşın düşürdüğü parayı böyle alıp cebine koydu
İstanbul’da motosikletli polis timlerinde 206 polis göreve başladı

Sultanbeyli’de toprak kayması: 1 işçi yaralandı

Sultanbeyli’de bir inşaatın temel kazısı sırasında meydana gelen göçükte 1 işçi hafif yaralandı.

Asayiş 01.10.2019, 16:11 01.10.2019, 16:19
Sultanbeyli’de toprak kayması: 1 işçi yaralandı
banner63

Sultanbeyli’de bir inşaatın temel kazısı sırasında meydana gelen göçükte 1 işçi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Battalgazi Mahallesi’nde saat 14.15 sıralarında meydana gelen olayda, bir inşaattaki hafriyat çalışması sırasında toprak kayması yaşandı. Olay yerinde bulunan bir işçinin bacakları toprak altında kaldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede işçiyi kurtardı. Ayakta tedavi gören işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(İzzet Aydın/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#asayiş #istanbul #Sultanbeyli
Yorumlar (0)
27°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 01 Ekim 2019
İmsak 05:15
Güneş 06:38
Öğle 12:43
İkindi 16:01
Akşam 18:38
Yatsı 19:56
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 6 11
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Adana Demirspor 6 10
6. Balıkesirspor 6 10
7. Keçiörengücü 6 10
8. Osmanlıspor 6 10
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 7 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@