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Sultangazi’de 200 bin liralık pantolon hırsızlığı kamerada
Sultangazi’de bir iş yerinden yaklaşık 200 bin lira değerindeki kot pantolon çalan hırsızlar kayıplara karıştı. Hırsızların demir kesme makasıyla kilitleri açarak yaptıkları soygun güvenlik kameralarına yansıdı.
Asayiş 02.08.2019, 22:12
Sultangazi’de bir iş yerinden yaklaşık 200 bin lira değerindeki kot pantolon çalan hırsızlar kayıplara karıştı. Hırsızların demir kesme makasıyla kilitleri açarak yaptıkları soygun güvenlik kameralarına yansıdı.
YANLARINDAN VATANDAŞ GEÇERKEN ÇALMAYA DEVAM ETTİLER
Hırsızlık anları saniye saniye kameralara yansıdı. İş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, yüzleri maskeli hırsızların malzemeleri minibüse yüklediği esnada bir vatandaşın yanlarından geçtiği görülüyor. Yoldan geçen vatandaşa aldırış etmeden soyguna devam eden hırsızların cesareti görenleri hayrete düşürüyor.(Serdar Ünal/İHA)
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