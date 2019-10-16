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Sultangazi’de kuyumcuda yaşanan dehşet anları

İstanbul Sultangazi’de hırsızların bir kuyumcuyu darp ederek bilezikleri çaldığı dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Asayiş 16.10.2019, 12:48 16.10.2019, 13:04
Sultangazi’de kuyumcuda yaşanan dehşet anları

İstanbul Sultangazi’de hırsızların bir kuyumcuyu darp ederek bilezikleri çaldığı dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Dün İstanbul Sultangazi’de meydana gelen olayda, Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcu dükkanına müşteri kılığında giren 2 kişi dükkan sahibi İrfan Çelik’i bir süre oyaladıktan sonra 6 bileziği alarak işbirliği yaptıkları dışarıdaki gözcüyle birlikte kayıplara karışmıştı. Dükkan sahibinin darp edildiği olayın ardından kuyumcuya gelen ekipler olay yerinde ve çevrede incelemelerde bulunmuştu. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekiplerin hırsızların yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

HIRSIZLIK ANI KAMERALARA YANSIDI

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde 3 kişiden 2’sinin kuyumcuyu dükkan içerisinde bir süre oyaladıktan sonra bilezikleri çaldığı, ardından da kuyumcuyu darp ettiği görülüyor. Hırsızlardan biriyle uzun süre boğuşan dükkan sahibinin kendine geldikten sonra çevredeki vatandaşlardan yardım istediği anlar görüntülere yansıyor.

“BU ADAMLAR ELİNİ KOLUNU SALLAYA SALLAYA ÜLKEMİZDE DOLAŞAMAZLAR”

Olay sonrasında yetkililerden yardım beklediğini aktaran kuyumcu İrfan Çelik, “Bu iki kişi içeriye müşteri kılığında gelerek dükkanıma girdi. Genç olan arkadaş nişanlanacağını ve yüzük bakmak istediğini söyledi. Ardından bileziklere bakmak istediğini söyleyerek vitrinin yanına geçti. Bir yüzük beğendi adını sordum yüzüğün içerisine adını yazmak için adının ‘Ali’ olduğunu söyledi. Biri beni böyle oyalarken, diğeri saatlerin olduğu tarafta bir saat beğendi ve içlerinden birisini görmek istedi. Saati çıkartıp verdim, kilidinin arızalı olduğunu söyledi o sırada yardımcı olmak isterken boynumdan ve kollarımdan çekerek beni aşağıya yatırdılar. Silahın dipçiğiyle burnuma vurdular burnumu kırdılar. Benim derdim dün ben burada ölebilirdim, yetkililerden yardım istiyorum. Bana sahip çıksınlar. Bu adamlar elini kolunu sallaya sallaya ülkemizde dolaşamazlar” dedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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#hırsız #dehşet #Kuyumcu #Sultangazi #istanbul #asayiş
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