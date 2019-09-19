Flaş Haber"Türk insanı yaşlanmaya hazır değil!"
Son Dakika
Sultangazi’de seyir halindeki otomobil alev aldı
Sultangazi’de seyir halindeki bir otomobil bir anda tutuşarak alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü otomobil kullanılmaz hale gelirken, yangın nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.
Asayiş 18.09.2019, 21:36
Sultangazi Eski Edirne Asfaltı Caddesi’nde seyir halinde bulunan otomobil saat 19.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple motor bölümünde alev alarak yanmaya başladı. Otomobilin motor kısmından dumanların çıktığını gören araçtakiler, inerek yangını söndürmeye çalıştı. Trafikteki diğer sürücüler ise durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipler cadde üzerinde önlem alarak trafiğin akışını sağlarken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahalede bulundu. Yangın ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi. Öte yandan trafikte oluşan yoğunluk ise yanan aracın kaldırılması ile normale döndü.(İHA)
16°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 19 Eylül 2019
|İmsak
|05:00
|Güneş
|06:25
|Öğle
|12:48
|İkindi
|16:17
|Akşam
|19:01
|Yatsı
|20:20
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|12
|2. Çaykur Rizespor
|4
|8
|3. Fenerbahçe
|4
|7
|4. Denizlispor
|4
|7
|5. Galatasaray
|4
|7
|6. Gazişehir
|4
|7
|7. Malatyaspor
|4
|6
|8. Trabzonspor
|4
|6
|9. Konyaspor
|4
|6
|10. Sivasspor
|4
|5
|11. Antalyaspor
|4
|5
|12. Ankaragücü
|4
|5
|13. Beşiktaş
|4
|4
|14. Başakşehir
|4
|4
|15. Kayserispor
|4
|2
|16. Göztepe
|4
|2
|17. Gençlerbirliği
|4
|1
|18. Kasımpaşa
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|4
|9
|2. Bursaspor
|4
|9
|3. Hatayspor
|4
|8
|4. Fatih Karagümrük
|4
|8
|5. Keçiörengücü
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Akhisar Bld.Spor
|4
|7
|8. Adana Demirspor
|4
|6
|9. Balıkesirspor
|4
|6
|10. İstanbulspor
|4
|5
|11. Adanaspor
|4
|5
|12. Altınordu
|4
|4
|13. Erzurum BB
|4
|4
|14. Osmanlıspor
|4
|4
|15. Menemen Belediyespor
|4
|4
|16. Boluspor
|4
|1
|17. Giresunspor
|4
|1
|18. Eskişehirspor
|4
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|5
|15
|2. Man City
|5
|10
|3. Tottenham
|5
|8
|4. M. United
|5
|8
|5. Leicester City
|5
|8
|6. Chelsea
|5
|8
|7. Arsenal
|5
|8
|8. West Ham
|5
|8
|9. Bournemouth
|5
|7
|10. Southampton
|5
|7
|11. Everton
|5
|7
|12. Crystal Palace
|5
|7
|13. Norwich City
|5
|6
|14. Burnley
|5
|5
|15. Sheffield United
|5
|5
|16. Brighton
|5
|5
|17. Aston Villa
|5
|4
|18. Newcastle
|5
|4
|19. Wolverhampton
|5
|3
|20. Watford
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|4
|10
|2. Atletico Madrid
|4
|9
|3. Real Madrid
|4
|8
|4. Athletic Bilbao
|4
|8
|5. Barcelona
|4
|7
|6. Granada
|4
|7
|7. Real Sociedad
|4
|7
|8. Levante
|4
|6
|9. Osasuna
|4
|6
|10. Villarreal
|4
|5
|11. Deportivo Alaves
|4
|5
|12. Real Valladolid
|4
|5
|13. Valencia
|4
|4
|14. Mallorca
|4
|4
|15. Real Betis
|4
|4
|16. Celta de Vigo
|4
|4
|17. Espanyol
|4
|4
|18. Getafe
|4
|3
|19. Eibar
|4
|1
|20. Leganés
|4
|0
Yeni Sayımız