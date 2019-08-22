Son Dakika
Şırnak’ta şehit sayısı 3’e çıktı
Bakan Selçuk memur zammıyla ilgili basın toplantısı yapacak
“CHP hemen öne çıkıp PKK’ya siper olmuştur”
Bakan Soylu’dan önemli açıklamalar - Habertürk'te Gündeme Dair Açıklamalar!..
Ankara’da 3.4 büyüklüğünde deprem - Ankara deprem son dakika 20 agustos
Son Dakika Ankara Kahramankazan'da 3.5 Büyüklüğünde Deprem oldu
Yunus ekibi park halindeki araca çarptı: 2 polis yaralı
İtalya Başbakanı Conte istifa edecek
Borsa ilk yarıda yükseldi - Borsa İstanbul'da Son Dakika Borsa Haberleri
5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Sungurlu’da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 ve 9 yaşındaki iki çocuk hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Asayiş 22.08.2019, 16:28 22.08.2019, 17:05
Sungurlu’da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 ve 9 yaşındaki iki çocuk hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Sungurlu’dan Ankara istikametine seyreden Zekeriya Altunay (52) yönetimindeki 05 KD 095 plakalı otomobil, sol ön lastiğinin patlaması sonucu takla atarak yoldan çıktı. Moloz yığınına çarparak durabilen araçtaki 1 yaşındaki Ayaz Altunay olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Zekeriya Altunay ile Ayşegül Altunay (25), Zekeriya Altunay (9) ve Melike Altunay (20) yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan 9 yaşındaki Zekeriya Altunay da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ayaz bebeğin cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze aracıyla Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#trafik kazası #kaza #Sungurlu çorum #Sungurlu
Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 22 Ağustos 2019
İmsak 04:27
Güneş 05:59
Öğle 12:57
İkindi 16:42
Akşam 19:44
Yatsı 21:10
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 1 3
2. Sivasspor 1 3
3. Malatyaspor 1 3
4. Denizlispor 1 3
5. Alanyaspor 1 3
6. Antalyaspor 1 3
7. Çaykur Rizespor 1 3
8. Trabzonspor 1 1
9. Kasımpaşa 1 1
10. Ankaragücü 1 1
11. Konyaspor 1 1
12. Gençlerbirliği 1 0
13. Göztepe 1 0
14. Kayserispor 1 0
15. Galatasaray 1 0
16. Beşiktaş 1 0
17. Başakşehir 1 0
18. Gazişehir 1 0
Takımlar O P
1. Fatih Karagümrük 1 3
2. Ümraniye 1 3
3. Adana Demirspor 1 3
4. Menemen Belediyespor 1 3
5. Osmanlıspor 1 3
6. Akhisar Bld.Spor 1 3
7. Hatayspor 1 3
8. İstanbulspor 1 1
9. Erzurum BB 1 1
10. Keçiörengücü 1 1
11. Boluspor 1 0
12. Adanaspor 1 0
13. Altınordu 1 0
14. Altay 1 0
15. Bursaspor 1 0
16. Balıkesirspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Eskişehirspor 1 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 2 6
2. Arsenal 2 6
3. Man City 2 4
4. M. United 2 4
5. Brighton 2 4
6. Tottenham 2 4
7. Bournemouth 2 4
8. Sheffield United 2 4
9. Everton 2 4
10. Burnley 2 3
11. Norwich City 2 3
12. Leicester City 2 2
13. Wolverhampton 2 2
14. Crystal Palace 2 1
15. Chelsea 2 1
16. West Ham 2 1
17. Aston Villa 2 0
18. Newcastle 2 0
19. Southampton 2 0
20. Watford 2 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 1 3
2. Sevilla 1 3
3. Mallorca 1 3
4. Real Valladolid 1 3
5. Athletic Bilbao 1 3
6. Atlético Madrid 1 3
7. Deportivo Alaves 1 3
8. Osasuna 1 3
9. Granada 1 1
10. Villarreal 1 1
11. Real Sociedad 1 1
12. Valencia 1 1
13. Eibar 1 0
14. Real Betis 1 0
15. Barcelona 1 0
16. Getafe 1 0
17. Leganés 1 0
18. Levante 1 0
19. Celta de Vigo 1 0
20. Espanyol 1 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@