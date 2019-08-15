Son Dakika
İşsizlik rakamları açıklandı
Milli Savunma Bakanlığından flaş açıklama
Ürdün'den İsrail'e 'Kudüs' notası
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden kaç para kazandı?
Biga’da orman yangını
İçişleri Bakanlığı: Erzincan'da 1 terörist etkisiz hale getirildi
CANLI MHP'de Bayramlaşma Töreni - İzle
LGS 2. nakil sonuçları açıklandı
Kamu işçilerine yeni zam teklifi
Yemen’deki çatışmada 8 kişi hayatını kaybetti

Süper Kupa finalinde 25 kişi gözaltına alındı

Beşiktaş Park’ta Liverpool ve Chelsea arasında oynan Süper Kupa Finali maçı için alınan önlemler kapsamında 12’si yabancı uyruklu 25 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alına 13 Türk taraftarının arasında maç esnasında sahaya giren Ali A.Y ve onu görüntüleyen arkadaşlarının da olduğu kaydedildi.

Asayiş 15.08.2019, 11:01 15.08.2019, 11:12
Süper Kupa finalinde 25 kişi gözaltına alındı

Beşiktaş Park’ta Liverpool ve Chelsea arasında oynan Süper Kupa Finali maçı için alınan önlemler kapsamında 12’si yabancı uyruklu 25 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alına 13 Türk taraftarının arasında maç esnasında sahaya giren Ali A.Y ve onu görüntüleyen arkadaşlarının da olduğu kaydedildi.

Beşiktaş Park’ta Liverpool ve Chelsea arasında oynanan Süper Kupa Finali maçı için İstanbul Emniyet Müdürlüğünce alınan güvenlik önlemleri çerçevesinde 25 kişi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan 12’si kişi yabancı uyrukluyken, 13 Türk taraftarının arasında maç esnasında sahaya giren Ali A.Y. ile onu görüntüleyen arkadaşları da yer aldı.

Yabancı uyruklu 12 kişi yasaklı madde, hırsızlık ve kural ihalelerinden dolayı gözaltına alırken 13 Türk taraftar ise karaborsada bilet satışı, dolandırıcılık gibi çeşitli suçlardan gözaltına alındı. Gözaltına alınan 13 Türk taraftar arasında sahaya giren Ali A.Y. ile onu görüntüleyerek sosyal medyada paylaşmak isteyen 4 arkadaşı da yakalanarak gözaltına alındı. Ali A.Y., arkadaşları ve karaborsada bilet satışı yapmak isteyen şüphelilerin, polis merkezindeki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edileceği öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
banner62
#beşiktaş park #Chelsea #Liverpool #asayiş #gözaltı #süper kupa
Yorumlar (0)
32°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 15 Ağustos 2019
İmsak 04:18
Güneş 05:53
Öğle 12:58
İkindi 16:46
Akşam 19:54
Yatsı 21:22
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Man City 1 3
2. M. United 1 3
3. Liverpool 1 3
4. Brighton 1 3
5. Burnley 1 3
6. Tottenham 1 3
7. Arsenal 1 3
8. Bournemouth 1 1
9. Sheffield United 1 1
10. Crystal Palace 1 1
11. Everton 1 1
12. Leicester City 1 1
13. Wolverhampton 1 1
14. Newcastle 1 0
15. Aston Villa 1 0
16. Norwich City 1 0
17. Southampton 1 0
18. Watford 1 0
19. Chelsea 1 0
20. West Ham 1 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@