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Şüpheli araçtan 5 kilo patlayıcı çıktı

Osmaniye’de E-90 Otoyolu üzerindeki dinlenme tesisinde durdurulan otomobilde 5 kilo patlayıcı ile tabanca ele geçirildi. Araçtaki 6 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 30.08.2019, 16:24
Şüpheli araçtan 5 kilo patlayıcı çıktı
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Osmaniye’de E-90 Otoyolu üzerindeki dinlenme tesisinde durdurulan otomobilde 5 kilo patlayıcı ile tabanca ele geçirildi. Araçtaki 6 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, E-90 Otoyolu üzerindeki bir dinlenme tesisinde yaptıkları uygulama esnasında şüpheli bir otomobili durdu. Araçta yapılan aramada, araca gizlenmiş 1 adet tabanca, bu tabancaya ait 1 adet susturucu, 10 adet susturucu için kullanılan aparat, 3 adet şarjör, 48 adet 9 mm çapında fişek ile 5 kilo ağırlığında patlayıcı madde, 1 adet üzerinde herhangi bir ibare bulunmayan alıcı verici devre, 5 adet elektrikli kapsül ele geçirildi. Olayla ilgili Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca “PKK/KCK terör örgütüne üye olmak, örgüt adına eylem ve faaliyetlerde bulunmak, tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma ve el değiştirme 6136 sayılı Kanun’a muhalefet” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince M.Y, V.T, M.H, F.O, H.Ç. ve Ü.R. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerden M.Y, V.T, M.H. ve F.O. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, H.Ç. ve Ü.R. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(İbrahim İmat/İHA)
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