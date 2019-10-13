Son Dakika
Muhammed bebek uykusunda şehit edilmiş
Barış Pınarı Harekatı'na destek
Siviller yine hedef alındı
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
İBB RunTOFD koşuları başladı
İranlı yazara 33 yıl hapis cezası

Suriye Milli Ordusundan YPG/PKK’ya gözdağı

Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak için başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nda Suriye Milli Ordusundan terör örgütü PYD/PKK’ya gözdağı verildi. Suriye Milli Ordusunun operasyon bölgesine giderken moralin çok iyi olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Asayiş 11.10.2019, 23:19
Suriye Milli Ordusundan YPG/PKK’ya gözdağı

Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak için başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nda Suriye Milli Ordusundan terör örgütü PYD/PKK’ya gözdağı verildi. Suriye Milli Ordusunun operasyon bölgesine giderken moralin çok iyi olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinden Suriye’nin Tel Abyad kentine terör örgütü PYD/PKK ile savaşmaya giden Suriye Milli Ordusunda görevli Üsteğmen Mülazım Hikmet Muhammet, Barış Pınarı Harekatı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Üsteğmen Muhammet, YPG/PKK’ya gözdağı vererek, “Türk askeri ile birlikte beraberiz. Biz kardeşiz. Operasyonlarımız birlikte sürecek. İnşallah Türk askeri ile birlikte çok yakında YPG/PKK’yı bitireceğiz” dedi. Üsteğmen Muhammet, “İnşallah 48 saat içinde bölgenin komplesini ele geçireceğiz. Türk askeri ile birlikte çok yakın bir zamanda Tel Abyad’a gireceğiz. Güzel haberler alacağız. Biz eskiden bugüne kadar hep Türk askeri bile birlikte beraberiz. Biz kardeşiz. Operasyonlarımız birlikte sürecek. Türk askeri ile birlikte çok yakında YPG/PKK’yı bitireceğiz” ifadelerini kullandı.

"BİZ SURİYE TOPRAKLARININ BÜTÜNLÜĞÜNDEN YANAYIZ"

Suriye’nin kuzeyinde yaptıkları operasyonda sivillere karşı çok hassas davrandıklarını belirten Muhammet, “Biz kendi vatandaşlarımızı koruduğumuz gibi Kürtleri de koruyoruz. Bizim amacımız PKK’yı bitirmek. Biz sivillere zarar vermiyoruz. Bizim kurtardığımız vatandaşların yanında PKK’nın kaçırdığı çoluk çocuk da var. Biz Suriye topraklarının bütünlüğünden yanayız. Türkler çoluk çocuğunu bizim vatanımıza gönderip bizim için savaşıyor.” diye konuştu.

(İHA)
Yorumlar (0)
25°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 13 Ekim 2019
İmsak 05:27
Güneş 06:50
Öğle 12:40
İkindi 15:47
Akşam 18:19
Yatsı 19:37
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@