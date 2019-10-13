Suriye Milli Ordusundan YPG/PKK’ya gözdağı
Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak için başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nda Suriye Milli Ordusundan terör örgütü PYD/PKK’ya gözdağı verildi. Suriye Milli Ordusunun operasyon bölgesine giderken moralin çok iyi olduğu dikkatlerden kaçmadı.
Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak için başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nda Suriye Milli Ordusundan terör örgütü PYD/PKK’ya gözdağı verildi. Suriye Milli Ordusunun operasyon bölgesine giderken moralin çok iyi olduğu dikkatlerden kaçmadı.
"BİZ SURİYE TOPRAKLARININ BÜTÜNLÜĞÜNDEN YANAYIZ"
Suriye’nin kuzeyinde yaptıkları operasyonda sivillere karşı çok hassas davrandıklarını belirten Muhammet, “Biz kendi vatandaşlarımızı koruduğumuz gibi Kürtleri de koruyoruz. Bizim amacımız PKK’yı bitirmek. Biz sivillere zarar vermiyoruz. Bizim kurtardığımız vatandaşların yanında PKK’nın kaçırdığı çoluk çocuk da var. Biz Suriye topraklarının bütünlüğünden yanayız. Türkler çoluk çocuğunu bizim vatanımıza gönderip bizim için savaşıyor.” diye konuştu.(İHA)
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