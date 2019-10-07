Flaş HaberSuriye sınır hattına asker sevkiyatı
Suriye sınır hattına asker sevkiyatı
Türkiye’nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına asker ve malzeme sevk edildi.
Asayiş 07.10.2019, 22:46 07.10.2019, 22:52
Türkiye’nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına asker ve malzeme sevk edildi.
Çeşitli birliklerden takviye amaçlı Suriye sınır hattına gönderilen komando ve mühimmat yüklü zırhlı personel taşıyıcılardan oluşan yaklaşık 100 araçlık konvoy, gerekli ikmalleri yapmak için Hatay’ın Kırıkhan ilçesine geldi. Yapılan ikmalin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında konvoy Suriye sınır hattına doğru yeniden yola çıktı. Askerlerin ve mühimmatın ihtiyaç duyulan sınır birliklerine konuşlandırılacağı öğrenildi.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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