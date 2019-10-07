Flaş HaberSuriye sınırına askeri araç sevkiyatı
Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı
Hatay’dan Suriye sınırına zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araç sevkiyatı yapıldı.
Asayiş 07.10.2019, 20:54 07.10.2019, 21:00
Hatay’dan Suriye sınırına zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araç sevkiyatı yapıldı.
Türk Silahlı Kuvvetlerine ait zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araçlar, Hatay’ın Antakya ilçesinden geçerek Yayladağı ilçesine geldi. Geniş güvenlik önlemleri altında sevkiyatı yapılan askeri araçların buradan da sınır birliklerine sevk edileceği öğrenildi.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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