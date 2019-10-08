Flaş Haber"Suriye'de hedef barış koridoru"
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Suriye sınırına askeri sevkiyat
Suriye’nin Resulayn kentine komşu olan Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine zırhlı araçlar sevk edildi.
Asayiş 08.10.2019, 22:17
Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gönderilen ve aralarında tank, kobra ve GZPT’lerin de aralarında olduğu yaklaşık 10 araçlık konvoy Ceylanpınar ilçesine ulaştı. İlçeye gelen zırhlı araçlar Suriye sınırı hattına konuşlanacağı belirtilirken sevkiyatların sürmesi bekleniyor.(İHA)
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