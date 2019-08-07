Suriye sınırına askeri sevkiyat

Şanlıurfa merkezden sınırdaki ilçelere zırhlı araç sevkiyatı gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa merkezden Suriye sınırındaki ilçelere zırhlı araç sevkiyatı gerçekleştirildi. Saat 21.00 sıralarında 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkan 4 zırhlı personel taşıyıcı, tank taşıyan 2 askeri tır ve bir adet zırhlı vinç, sınıra doğru hareket etti. Polis eskortluğunda ilerleyen zırhlıların Suruç ilçesine gittiği öğrenildi.

(İHA)