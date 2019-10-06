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Suriye sınırına tank ve zırhlı araç takviyesi
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen tank ve zırhlı personel taşıyıcılar Hatay'a ulaştı.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından gönderilen tank ve zırhlı personel taşıyıcıların bulunduğu konvoy Reyhanlı'ya geldi
Asayiş 06.10.2019, 14:06 06.10.2019, 14:12
HATAY (AA) - Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen tank ve zırhlı personel taşıyıcılar Hatay'a ulaştı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından gönderilen tank ve zırhlı personel taşıyıcıların bulunduğu konvoy, Reyhanlı ilçesine geldi.
Askeri araçlar, daha sonra Suriye sınır hattına sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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