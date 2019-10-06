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Suriye sınırına zırhlı araç sevkiyatı

Şanlıurfa’nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.

Asayiş 05.10.2019, 22:06 06.10.2019, 00:30
Suriye sınırına zırhlı araç sevkiyatı
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Şanlıurfa’nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.

PKK/PYD terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin Telabyad kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine çok sayıda zırhlı araç sevkiyatı yapıldı. Saat 21.00 Şanlıurfa 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkan konvoy, yaklaşık yarım saat sonra Akçakale ilçesindeki 3’üncü Hudut Alay Komutanlığına giriş yaptı.

(Bekir Basmacı - Mehmet Dikeç - Şinasi İnan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#sevkiyat #zırhlı araç #suriye sınırı
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