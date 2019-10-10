Son Dakika
GÜNDEM ÖZETİ / 10 Ekim 2019
Akçakale’de bir eve havan topu isabet etti
İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçakları hareketliliği
Kara harekatı başladı, Komandolarımız Fırat'ın doğusunda
YPG/PKK evlerden saldırıyor!
Sayısal Loto çekildi, 6 bilen çıkmadı

Suriye sınırında anonslu harekat uyarısı

Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasının ardından Suriye sınırındaki Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde yaşayan vatandaşlar, polis araçları ve belediyeden yapılan anonsla sınırdan uzak durmaları konusunda uyarıldı. Ayrıca Pazartesi gününe kadar okulların tatil edildiği belirtildi.

Asayiş 09.10.2019, 21:03
Suriye sınırında anonslu harekat uyarısı
banner63

Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasının ardından Suriye sınırındaki Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde yaşayan vatandaşlar, polis araçları ve belediyeden yapılan anonsla sınırdan uzak durmaları konusunda uyarıldı. Ayrıca Pazartesi gününe kadar okulların tatil edildiği belirtildi.

Akçakale sınır hattında güvenlik tedbirleri arttırılırken polis araçlarındaki megafonlar ve Akçakale Belediyesindeki hoparlörlerden yapılan anonslarla ilçe halkı sınırdan uzak durmaları konusunda uyarılıyor. Ayrıca hoparlöründen yapılan anonslarda okulların Pazartesi gününe kadar tatil edildiği de duyuruldu.

Öte yandan Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasının ardından ilçede internet bağlantıları kesildi ve GSM operatörleri iletişime kapatıldı.

(Mehmet DİKEÇ/İHA)
Yorumlar (0)
14°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 10 Ekim 2019
İmsak 05:24
Güneş 06:47
Öğle 12:41
İkindi 15:50
Akşam 18:24
Yatsı 19:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@