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Suriye sınırında zırhlı araçla mehteranlı devriye
Fırat’ın doğusuna yönelik operasyonun başlatıldığı bölgelerden olan Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde özel harekat polisleri sınır hattında Mehter Marşı’yla devriye atıyor.
Asayiş 10.10.2019, 11:27 10.10.2019, 11:33
Fırat’ın doğusuna yönelik operasyonun başlatıldığı bölgelerden olan Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde özel harekat polisleri sınır hattında Mehter Marşı’yla devriye atıyor.
Fırat’ın doğusunda Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütü YPG/PKK’ya yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı Suriye’de devam ederken, sınırın Türkiye tarafında ise Özel Harekat polisleri Mehter Marşı eşliğinde devriye atıyor. Mehteranlı devriyeyi görenler ise el sallayarak, Özel Harekat polislerine destek ve sevgi gösterisinde bulunuyor.
(Mehmet Dikeç/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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