Suriye sınırından Ceylanpınar’a 2 roket atıldı
Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik başlattığı operasyon sonrası terör örgütü mensupları, İHA ve uçakların görüş mesafesini kapatmak için önceden biriktirdikleri lastikleri yakmaya başladı. Bu sırada Resulayn tarafından Ceylanpınar’a atılan 2 roket evlere isabet etti.
Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik başlattığı operasyon sonrası terör örgütü mensupları, İHA ve uçakların görüş mesafesini kapatmak için önceden biriktirdikleri lastikleri yakmaya başladı. Bu sırada Resulayn tarafından Ceylanpınar’a atılan 2 roket evlere isabet etti.
Türk Silahı Kuvvetleri tarafından başlatılan hareket ile birlikte Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinin hemen karşısında yer alan Suriye’nin Resulayn kenti bombardıman altına alındı. YPG/PKK mevzileri, obüs,tank ve savaş uçakları tarafından bombalanırken, teröristlerin bölgeden araçlarla kaçışları kameralara yansıdı.
Bu sırada terör örgütü Ceylanpınar’ın da yerleşim bölgesine roket atışı gerçekleştirdi. 2 roketin düştüğü Ceylanpınar’da 2 evde hasar oluştu. Kimsenin yaralanmadığı olayda vatandaşlar büyük paniğe kapıldı. Polis ve özel hareket ekipleri çevre güvenliği alırken, vatandaşların evlerinden çıkmamaları istendi.
Bir çok vatandaşta operasyonun başlaması ile birlikte Ceylanpınar’ı terk etmeye başladı.
(Cahit Özçelik - Siber Kuş/İHA)
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