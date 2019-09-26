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Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği işçi servisi yan yattı: 10 yara

Kayseri’de sürücüsünün kalp krizi geçirdiği işçi servisinin yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Asayiş 26.09.2019, 10:28 26.09.2019, 16:59
Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği işçi servisi yan yattı: 10 yara

Kayseri’de sürücüsünün kalp krizi geçirdiği işçi servisinin yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Kaza, Mimarsinan OSB 23. caddede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen işçi servisi, sürücüsünün kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada, serviste bulunan M.B., F.H., B.K., Ö.H., N.S., F.T., A.D., H.G., S.K. ve O.A. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine sevk edilen ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından polis ekipleri de, yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Yan yatan işçi servisi çekici ile kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Ali Göç/İHA)

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