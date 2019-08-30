Taburcu olan Leo bebek İzmir’e döndü
İzmir’den Ambulans uçak ile İstanbul’a getirilen ve burada başarılı bir tedavi süreci geçiren Leo bebek taburcu olarak İzmir’e döndü.
İzmir’den Ambulans uçak ile İstanbul’a getirilen ve burada başarılı bir tedavi süreci geçiren Leo bebek taburcu olarak İzmir’e döndü.
İzmir’in Konak ilçesinde 13 Ağustos’ta özel bir hastanede dünyaya gelen Leo bebeğin, dudağındaki morarmadan endişelenen ve kalbinde sorun olabileceğini düşünen Onur ve Cemran Dalgıç çifti bebekleri Leo’yu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde götürdü. Yapılan muayenede bebeğin kalp damarlarının ters olduğu tespit edildi. Bebek açık kalp ameliyatı için Sağlık Bakanlığı’nın talimatıyla ambulans uçak ile İstanbul’da bulunan SBÜ Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledildi. Burada yoğun bakım ünitesine alındı. 15 Ağustos’ta Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kalp Damar Cerrahisi ekibi tarafından başarılı bir ameliyat gerçekleştirildi. Ameliyatın ardından dün yoğun bakımdaki tedavisi tamamlanan Leo Bebek taburcu oldu. İstanbul’daki işlemlerin ardından aile İzmir’e döndü.
Baba Onur Dalgıç: “İLK 2 AY ÇOK HASSAS BİR DÖNEM”
Anne Cemran Dalgıç: “HER ŞEY ŞUAN ÇOK GÜZEL İLERLİYOR”
Anneliğin çok zor bir durum olduğunu ifade eden anne Cemran Dalgıç, “ilk çocuğumuzda hiçbir sağlık problemi yaşamadık. Zor bir süreçti. İstanbul’da yoğun bakım çok zordu. Bu süreçlerin hepsi bitti geçti. Leo şuan gerçekten evinde mutlu, huzurlu ve zaten çok sakin bir bebek. Bizde çok mutluyuz. Onun ruhu paramparça mutlaka çok büyük ameliyatlar atlattı. Çok ağladı. Yalnızdı annesi yoktu. Bütün sevgimizle her şeyimizle yanında olmaya çalışıyoruz. Her şey şuan çok güzel ilerliyor” şeklinde konuştu.
HALUK LEVENT’TEN LEO BEBEĞE EVİNDE ZİYARET
Haluk Levent’in maddi manevi açıdan kendilerine olabildiğince destek çıktığını ve emeğini hiç esirgemediğini ifade eden Dalgıç, “Maddi manevi hep yanımızda olan Haluk Levent’e çok teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Doktorlarımıza binlerce kez teşekkür ederim. Şuan çok mutluyuz. İnşallah ailemiz ömür boyu böyle 4 kişilik bir aile olarak devam eder” diye konuştu.(Mustafa İç/İHA)
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