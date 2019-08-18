Taksim Talimhane’de meydan kavgası kamerada
Taksim Talimhane’de meydan kavgası kamerada. Taksim Talimhane’de Afganistan ve Pakistan uyruklu şahıslar henüz bilinmeyen bir nedenle birbirine girdi. Makas, bıçak, süpürge, çekçek ve uçak tekmelerin havada uçuştuğu kavgada çok sayıda şahıs yaralanırken, polis ekipleri 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
Taksim Talimhane’de meydan kavgası kamerada
Taksim Talimhane’de Afganistan ve Pakistan uyruklu şahıslar henüz bilinmeyen bir nedenle birbirine girdi. Makas, bıçak, süpürge, çekçek ve uçak tekmelerin havada uçuştuğu kavgada çok sayıda şahıs yaralanırken, polis ekipleri 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
Olay, saat 16.30 sıralarında Beyoğlu Taksim Talimhane’de meydana geldi. İddiaya göre Pakistan ve Afganistan uyruklu şahıslar Talimhane girişinde toplandı. Şahıslar henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar tekme, tokat ve yumruklarla birbirine girdi. Kavganın daha da büyümesi üzerine taraflar yanlarında getirdikleri bıçak ve makaslarla saldırmaya başladı. Ortalığın savaş alanına döndüğü meydan kavgasında her iki taraftan da çok sayıda şahıs vücudunu çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, olay yerindeki yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralı halde kaçan şahıslar ise polis ekipleri tarafından bulundukları yerde yakalanarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
MEYDAN KAVGASI KAMERADA
Polis ekipleri olay ilgili inceleme başlattı.
(Sümer Avcı /İHA)
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