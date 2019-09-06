Taksim’de yolun karşısına geçmeye çalışırken motosiklet çarptı

Taksim’den Aksaray istikametine seyir halinde olan motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir adama çarptı. Yaralanan yaşlı adam hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Taksim’deki İngiliz Konsolosluğu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan Bozkurt idaresindeki 34 TM 7855 plakalı motosiklet Aksaray istikametine seyir halindeyken yolun karşısına geçmek isteyen Rasim Akça ismindeki yaşlı bir adama çarptı. Motosikletin çarpması sonucu yere yığılan ve kanlar içinde kalan yaşlı adamı görenler sağlık ve polis ekiplerini arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza sebebiyle yoğunlaşan trafik, motosikletin kaldırılmasıyla tekrar normale döndü.

Olay yerine çağrılan itfaiye aracı ile yol temizlerken, polis ekipleri ise kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(Sümer Avcı/İHA)