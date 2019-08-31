Tarihi eser ve sikkelerle yakalanan kadınlar gözaltına alındı
Çorlu’da üzerlerinde çok miktarda tarihi eser niteliği taşıyan eşya ile sikke ele geçirilen iki kadın gözaltına alındı.
Çorlu’da üzerlerinde çok miktarda tarihi eser niteliği taşıyan eşya ile sikke ele geçirilen iki kadın gözaltına alındı.
Sabah saatlerinde Çorlu Otogarı’nda durdurulan 2 bayan şahsın üzerlerinde arama yapan Çorlu KOM ekipleri üzerinde işlemeler ve Arapça harfler bulunan vazo görünümlü metal obje, deri kılıf içerisinde kabza kısmının ucunda metal aslan figürü bulunan bıçak, zincirli metal köstekli diye tabir edilen saat, fincan görünümlü toprak obje, 43 adet sikke diye tabir edilen eski para, 1 adet üzerinde Arapça harfler bulunan metal yüzük, 6 adet değişik şekil ve ebatlarda metal objeler olmak üzere toplamda 59 parça tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen eşya ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Tarihi eser niteliği taşıyan malzemelere el koyan polis ekipleri iki bayan şüpheliyi de gözaltına aldı.Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.(Serdar Şahin/İHA)
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