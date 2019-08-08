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Tarihi Mardin Kalesi’nin eteklerinde arazi yangını
Tarihi Mardin Kalesi’nin eteklerindeki arazide çıkan ot yangını itfaiye ve TOMA ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Asayiş 07.08.2019, 23:55
Edinilen bilgilere göre, Mardin Kalesi’nin alt bölgesindeki otluk alanda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının rüzgarın etkisiyle büyümesiyle bölgede güvenlik için bekleyen TOMA ekipleri de müdahale etti. Ekiplerin kısa süreli müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.(İHA)
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