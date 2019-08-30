Tarım işçilerini taşıyan kamyon devrildi: 1 ölü, 12 yaralı

Mersin’de tarım işçilerini taşıyan kamyonun şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Arslanköy yayla yolu üzerinde tarım işçilerini taşıyan kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

(Koray Ünlü/İHA)