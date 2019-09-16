Tartıştığı karısını ve kayınvalidesini bıçakladı

İstanbul Esenyurt’ta bir kişi, tartıştığı eşi ile kayınvalidesini bıçakladı. Olayın ardından polisi arayarak teslim olan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay dün sabah saat 07.30 sıralarında Esenyurt Çınar Mahallesi 1452. Sokak’ta bulunan bir evde yaşandı. İddiaya göre Güllü G. ile Abdulkafur G. çifti arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma büyüdü. Tartışmaya kendileri ile birlikte kalan Güllü G.’nin annesi Fikriye Ş. de dahil olurken, Abdulkafur G. mutfaktan aldığı bıçakla karısı Güllü G.’yi 10 yerinden bıçakladı. Ardından kayınvalidesi Fikriye Ş.’yi de yaralayan Abdulkafur G., evlerinin karşısındaki markete giderek marketçiden aldığı telefonla polisi aradı. Vücudunun çeşitli yerlerine ve boğazına aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan Güllü G. yerde yatarken, annesi can havliyle pencereyi açarak duvara vurup yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı iki kadın olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Abdulkafur G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Güllü G.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

(İHA)