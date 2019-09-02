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Taş öğütme makinesine düşen işçiler yaralandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde briket atölyesinde bulunan taş öğütme makinesine düşen 2 işçi yaralandı.

Asayiş 02.09.2019, 17:54
Taş öğütme makinesine düşen işçiler yaralandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde briket atölyesinde bulunan taş öğütme makinesine düşen 2 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Yeni Sanayi Sitesinde bulunan bir briket atölyesindeki taş öğütme makinesini temizlemek isteyen Osman Desteci ve kardeşi Müjdat Desteci bir anlık dalgınlıkla makinenin içine düştü. Makine içerisine düşen iki kardeş yaralandı. Olayı fark eden iş yeri çalışanları tarafından iki kardeş makine içerisinden çıkarıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından iki kardeş Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Kürşat Aktaş/İHA)
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