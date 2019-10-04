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Tatvan’da 45 bin 730 paket kaçak sigara ele geçirildi
Bitlis’in Tatvan ilçesindeki bir çiftlik evinde yapılan aramada 45 bin 730 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Asayiş 04.10.2019, 10:45 04.10.2019, 11:08
Bitlis’in Tatvan ilçesindeki bir çiftlik evinde yapılan aramada 45 bin 730 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Tatvan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde; M.S. ve İ.S. isimli şüpheli şahıslara ait çiftlik evinde arama yapıldığı belirtildi. Yapılan arama neticesinde 45 bin 730 paket kaçak sigara ele geçirilirken, şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.
(Vahit Olcay/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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